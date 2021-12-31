Ayağınızın altına soğan koyup uyuyun! Pek çok kişi bunu bilmiyor!

Yemeklerde oldukça sık tercih edilen bir besin olan soğanın hiç bilmediğimiz pek çok faydası bulunuyor. Doğal antibiyotik olarak bilinen ve antibakteriyel özelliğe sahip olan soğanı, ayakların altına koyup uyumanın faydaları ise herkesi şaşırtıyor. Vücudumuzun en büyük organı cildimizdir ve sürdüğümüz kimyasal, mineral, krem ve kozmetik maddelerini kolaylıkla emebilir. Bu duruma, ‘’transkütanöz absorpsiyon’’ denir. Bu terim, maddelerin deri yoluyla emilme işlemi anlamına gelmektedir.

Yapılan araştırmalar da uyumadan önce topuklara soğan dilimi konulduğunda içeriğindeki besin maddelerinin daha kolay alınabildiğini gösteriyor. Ayağımızda tüm vücudumuzla temas halinde olan 7 binden fazla sinir bulunduğu düşünülürse çorabın içine bir soğan dilimi koyup uyumak denemeye değer cinsten… Peki uyumadan önce topuklarınıza soğan koymanın faydaları nelerdir? İşte izler için topuklarınıza soğan dilimi koyup uyumanın faydaları...

Uyumadan önce ayağın altına soğan koymanın faydaları

Ayak altına soğan koyup uyuduğunuzda soğan, tüm vücudunuzu temizlemeye başlar. Vücudunuzdaki bakterileri ve mikropları emer ve ayaklarınızdaki cilt çok ince olduğundan, iyi bakteri ve kimyasallar kanınızda daha hızlı emilir. Bu şekilde, soğan kanınızı da temizler ve tüm bunları siz uyurken yapar.

Kışın gelmesiyle soğuk havanın etkisi altında kalıyor, değişen hava sıcaklıkları nedeniyle grip, nezle ve halsizlik gibi problemler yaşayabiliyoruz. İşte bu noktada da soğan imdadımıza yetişiyor. Yatmadan önce çorabınıza bir soğan koyarsanız soğuk algınlığından daha çabuk kurtulursunuz.

Enfeksiyon, tansiyon, diş ağrısı...

Şaşırtıcı derecede iyileştirici özellikleri bulunan soğan, kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Soğanın ayrıca mesane enfeksiyonları, yüksek tansiyon, kulak ağrıları ve diş ağrıları için de yardımcı olduğu bilinir.

Bununla birlikte soğan, doğal bir antibiyotik olduğu için aynı zamanda doğal bir antibakteriyeldir de! Ayağınızın altında kokuya sebep olan bakterileri ve mantar mikroplarını giderir ve ayak kokusunu ortadan kaldırır.

Nasıl uygulanır?

• Beyaz, sarı veya kırmızı hiç fark etmez… Herhangi bir soğan türünü serçe parmak kalınlığında dilimleyin.

• Bir dilim soğanı, ayak parmaklarınızın altını kaplayacak şekilde ayağınızın altına koyun ve çorabınızı giyin.

• Çorabınızı tamamen giymeden önce ayağınızın kavisini ve topuğunu da kaplaması için ikinci veya üçüncü bir dilim soğan ekleyebilirsiniz.

Nasıra soğan ve sirke yöntemi

Soğan yardımı ile ayaklarınızda nasır gibi sert cilt problemlerini de çözmüş olursunuz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekildedir:

Önce bir dilim soğanı sirkeye batırın ve ardından ayağınızdaki nasırın üzerine koyun. Daha sonra çorabınızı giyip yatın.

Sirkedeki asetik asit ve soğandaki sülfürik asidin birlikteliği, nasırın kabuğunu yumuşatmaya yardımcı olur. Daha sonra bir sünger taşı veya ayak törpüsü kullanarak nasırın üzerindeki deriyi soymayı kolaylaştırabilirsiniz.

Soğan yağının da faydası var

Soğan dilimleri ile yatağa girmek istemiyorsanız konsantre olarak soğan yağı almayı tercih edebilirsiniz. Soğan yağının yüksek kaliteli, organik olarak yetiştirilmiş bir uçucu yağ çeşidini olmasına özen gösterin.

Soğan yağını yatmadan önce ayaklarınıza uygulamak için Hindistancevizi, jojoba veya avokado yağı gibi birkaç taşıyıcı yağı çay kaşığına, iki damla dökün.

Yatmadan önce bu karışık yağı ayağınızın tabanına sürün ve çarşaflarınıza bulaşmaması için çorap giyin.

Kaynak: Ensonhaber