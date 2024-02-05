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Kadın - Aile Ayağınızın altına, çorabınızın içine soğan koyunca ne oluyor? Duyulmamış etki: Metabolizmayı zımba gibi yapıyor!
Kadın - Aile

Ayağınızın altına, çorabınızın içine soğan koyunca ne oluyor? Duyulmamış etki: Metabolizmayı zımba gibi yapıyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-05 20:52:00 - 2024-02-05 20:58:06
Ayağınızın altına, çorabınızın içine soğan koyunca ne oluyor? Duyulmamış etki: Metabolizmayı zımba gibi yapıyor!

Kış aylarında sağlam bir bünyeye sahip olmanız gerekiyor! Uyumadan önce çorabınızın içine bir dilim soğan koymak, vücudunuzda dikkat çeken bir etki yaratabilir. Bunun için sağlıklı beslenmek oldukça önemli ancak bazı alternatif tarifler, soğanla ilgili bilmeniz gereken şey

Uyumadan önce çorabınızın içine bir dilim soğan koymak, vücudunuzda dikkat çeken bir etki yaratabilir. İşte soğanla ilgili bilmeniz gereken şey

Soğan, mutfaklarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve yemeklerimize lezzet katar. Ancak sadece lezzet vermekle kalmaz, aynı zamanda sağlık açısından da oldukça önemli bir besindir. İşte soğanın neden bu kadar önemli olduğuna dair bazı nedenler:

Yeniçağ'daki habere göre; Ayak altına soğan koyup uyuduğunuzda soğan, tüm vücudunuzu temizlemeye başlar. Vücudunuzdaki bakterileri ve mikropları emer ve ayaklarınızdaki cilt çok ince olduğundan, iyi bakteri ve kimyasallar kanınızda daha hızlı emilir. Bu şekilde, soğan kanınızı da temizler ve tüm bunları siz uyurken yapar.
Kışın gelmesiyle soğuk havanın etkisi altında kalıyor, değişen hava sıcaklıkları nedeniyle grip, nezle ve halsizlik gibi problemler yaşayabiliyoruz. İşte bu noktada da soğan imdadımıza yetişiyor. Yatmadan önce çorabınıza bir soğan koyarsanız soğuk algınlığından daha çabuk kurtulursunuz.

Şaşırtıcı derecede iyileştirici özellikleri bulunan soğan, kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Soğanın ayrıca mesane enfeksiyonları, yüksek tansiyon, kulak ağrıları ve diş ağrıları için de yardımcı olduğu bilinir.

Bununla birlikte soğan, doğal bir antibiyotik olduğu için aynı zamanda doğal bir antibakteriyeldir de! Ayağınızın altında kokuya sebep olan bakterileri ve mantar mikroplarını giderir ve ayak kokusunu ortadan kaldırır.
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NASIL UYGULANIR?

Beyaz, sarı veya kırmızı hiç fark etmez… Herhangi bir soğan türünü serçe parmak kalınlığında dilimleyin.
Bir dilim soğanı, ayak parmaklarınızın altını kaplayacak şekilde ayağınızın altına koyun ve çorabınızı giyin.

Çorabınızı tamamen giymeden önce ayağınızın kavisini ve topuğunu da kaplaması için ikinci veya üçüncü bir dilim soğan ekleyebilirsiniz.

SOĞAN SİRKE KARIŞIMI

Soğan yardımı ile ayaklarınızda nasır gibi sert cilt problemlerini de çözmüş olursunuz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekildedir:

Önce bir dilim soğanı sirkeye batırın ve ardından ayağınızdaki nasırın üzerine koyun. Daha sonra çorabınızı giyip yatın.Sirkedeki asetik asit ve soğandaki sülfürik asidin birlikteliği, nasırın kabuğunu yumuşatmaya yardımcı olur. Daha sonra bir sünger taşı veya ayak törpüsü kullanarak nasırın üzerindeki deriyi soymayı kolaylaştırabilirsiniz.

SOĞANIN DİĞER FAYDALARI

Soğan, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, vücudumuzu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve böylece kanser, kalp hastalıkları ve diğer birçok hastalığa karşı koruma sağlar.

Soğan, lif açısından zengin bir besindir. Lif, sindirim sistemimiz için oldukça önemlidir ve düzenli olarak tüketildiğinde sindirim sağlığını destekler, kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını korur.

Soğan, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir ve vücudumuzu enfeksiyonlara karşı korur.

Soğan, kan şekerini dengelemede yardımcı olabilir. İçerdiği bileşikler sayesinde kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur ve diyabet riskini azaltabilir.

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