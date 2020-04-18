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Aktüel

Ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti

Malatya’da ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti.

2020-04-18 18:00:03 -
Ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti

Malatya’da ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti.



Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde çalışma yapan Yunus A. (17) henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı ayağını çapa makinesine kaptırdı. Talihsiz olayda ağır yaralanan genç kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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