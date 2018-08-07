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Ayağındaki elektronik kelepçeyle başından bıçakladı!

Bursa'da denetim serbestlik yasasından faydalanarak tahliye olan ve ayağında elektronik kelepçe bulunan şahsın karıştığı kavgada tartıştığı gencin babasını başından bıçaklayıp ağır yaraladığı iddia edildi.

07 Ağustos 2018 Salı 10:17
Ayağındaki elektronik kelepçeyle başından bıçakladı!

Olay, Bursa merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, denetim serbestlik yasasından faydalanıp tahliye olan ve ayağında elektronik izleme cihazı bulunan M.Ö. ile B.B. arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede B.B. hafif şekilde yaralandı.

Olay yerinden uzaklaşan B.B., evde bulunan babası Y.B.'ye (56) olayı anlattı. Evden bıçak alarak çıkan Y.B. olay yerine giderek M.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmada iki tarafında bıçak çekmesi üzerine yaşanan arbedede M.Ö., Y.B.'yi kafasından bıçakla ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi yapıp Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan yaralının, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan olayın ardından kaçan M.Ö.'nün polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:17
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