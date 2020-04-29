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Aktüel

Ayağı kırılıp dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Antalya’da yürüyüşe çıkan bir kişi, ayağının kırılması sonucu dağlık alanda mahsur kaldı.

2020-04-29 17:47:58 -
Ayağı kırılıp dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Antalya’da yürüyüşe çıkan bir kişi, ayağının kırılması sonucu dağlık alanda mahsur kaldı. Sarp arazideki kişi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi Kızıltepe mevkiinde yürüyüşe çıkan 38 yaşındaki Ramazan Dinçer’in dağlık alanda yürüyüş yaparken ayağı kırıldı. Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak dağlık alanda mahsur kaldığını belirten Dinçer için, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.


Dinçer, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu bölgeden sedyeyle alınarak tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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