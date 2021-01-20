  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ayağı kırılan Abdülkadir Ömür tedavi için İstanbul'da
Spor

Ayağı kırılan Abdülkadir Ömür tedavi için İstanbul'da

Konyaspor maçında aldığı müdahale sonucu ayağı kırılan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, tedavi için İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:54:00 -
Ayağı kırılan Abdülkadir Ömür tedavi için İstanbul'da

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor’da ilk yarıda sakatlanarak hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür’ün ayak bileğinde kırık olduğu tespit edildi.

Hastanede röntgen çekilen ve daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne getirilen Abdülkadir Ömür’ü Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcular ziyaret etti.

Öte yandan, Konyaspor karşılaşmasında ayağına aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür, İstanbul’a geldi. Burada geniş kapsamlı kontrolleri yapılacak olan genç oyuncu, geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı geçirmiş, 183 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İyice çıldırdılar! Türkiye kesip attı: Savaş sebebidir!
Gündem

İyice çıldırdılar! Türkiye kesip attı: Savaş sebebidir!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 5 yıllık aradan sonra pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek istikşafi görüşmelerin 61’inc..
Türkiye'den Altay tankının seri üretimi için kritik hamle
Teknoloji

Türkiye'den Altay tankının seri üretimi için kritik hamle

Almanya'nın uyguladığı "örtülü ambargo" nedeniyle bir türlü gönderilmeyen Altay Tankı'nın motoruna, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alm..
Boğaziçi'nde şova devam
Siyaset

Boğaziçi'nde şova devam

Boğaziçi Üniversitesi'nde DHKP-C'lilerin kışkırtmasıyla başlayan eylem şova döndü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay