Ayağı kırılan Abdülkadir Ömür tedavi için İstanbul'da
Konyaspor maçında aldığı müdahale sonucu ayağı kırılan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, tedavi için İstanbul'a geldi.
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor’da ilk yarıda sakatlanarak hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür’ün ayak bileğinde kırık olduğu tespit edildi.
Hastanede röntgen çekilen ve daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne getirilen Abdülkadir Ömür’ü Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcular ziyaret etti.
Öte yandan, Konyaspor karşılaşmasında ayağına aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür, İstanbul’a geldi. Burada geniş kapsamlı kontrolleri yapılacak olan genç oyuncu, geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı geçirmiş, 183 gün sahalardan uzak kalmıştı.