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Aktüel

Ayağı demir korkuluğa sıkışan yaralı köpeği itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:00:12 -
Ayağı demir korkuluğa sıkışan yaralı köpeği itfaiye kurtardı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir bahçenin demir korkuluklarına ayağı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Hacı Seyit Ali Mahallesi'nde bir aparmanın bahçesinin demir korkuluklarına ayağı sıkışmış bir sokak köpeği olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu hidrolik makasla keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Uzun süre bulunduğu yerden kurtulmaya çalıştığı için yaralanan köpek, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

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