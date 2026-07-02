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Yerel Ayağı alçıda ama yerinde durmuyor! Muhtarın yaptığı görenleri şaşırttı
Yerel

Ayağı alçıda ama yerinde durmuyor! Muhtarın yaptığı görenleri şaşırttı

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Ayağı alçıda ama yerinde durmuyor! Muhtarın yaptığı görenleri şaşırttı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Gülpınar Mahallesi Muhtarı Ramazan Yorulmaz, geçirdiği kaza sonucu ayağı alçıya alınmasına rağmen görevini sürdürüyor.

Muğla’da ayağı alçıya alınan muhtar, yaşadığı kazaya rağmen mahallesi için çalışmayı bırakmadı.

 

Köyceğiz Gülpınar Mahallesi muhtarı Ramazan Yorulmaz, bir vatandaşın işini takip ettiği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağının kayması sonucu düşen Muhtar Yorulmaz, Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayene sonucu muhtarın ayağı alçıya alındı. Muhtar Yorulmaz, ayağında alçı olmasına rağmen her zaman vatandaşın yanında olarak, gece gündüz demeden hizmet etmeye devam ediyor. Vatandaşlar da "Muhtarımıza nazar değdi" diyerek geçmiş olsun ziyaretlerini sürdürüyor. Gülpınar Mahallesi’ndeki çocuklar da Muhtar Yorulmaz’dan halı saha talebinde bulundu. Muhtar Yorulmaz, çocukların talebini yerine getirmek için gerekli girişimlerde bulunacağını belirtti.

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