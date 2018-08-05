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Ayağa kalkamayan ineğini beslemek için özel düzenek kurdu

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Kocabaş köyünün muhtarı Haydar Bozdağ, ayağa kalkamayan ineğinin, özel bir düzenekle beslenmesini sağlıyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:04
Ayağa kalkamayan ineğini beslemek için özel düzenek kurdu

Kırıkkale Delice'de hayvancılıkla uğraşan 58 yaşındaki Bozdağ, 2 yaşındaki "Cemile" adını verdiği ineğinin, bir hafta önce birkaç tosunun arasında kaldıktan sonra rahatsızlandığını fark etti.

Bozdağ, rahatsızlığı nedeniyle ayağa kalkamayan, bu yüzden beslenemeyen ve su içemeyen hayvanının yeniden sağlığına kavuşması için çözüm arayışına girdi.

AHIRA ÖZEL DÜZENEK

Ahıra "caraskal" denilen özel düzeneklerden kuran Bozdağ, hayvanın ayağa kalkmasını ve beslenmesini sağladı.

Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşılama zamanı gelen ineğinin tedavisini yaptırdıklarını belirterek, "Felç gibi oldu ve bir hafta kalkamadı. Veteriner de 'bunu kesin, bu kalkmaz, yemez, içmez' dedi. Ben de hayvanı kestirmedim ve kendim ilgilendim. Kurduğum düzenekle kaldırıyorum, yemini ve suyunu veriyorum. Düzeneği kurmadan önce ayağa kalkamadığı için bir şey yiyemiyordu ve su içemiyordu. Hayvanın bu şekilde olması beni çok üzüyordu. Sonra düşündüm ve hayvanı ayağa kaldırmak için bir sistem kurdum." diye konuştu.

Bozdağ, ahıra kurduğu özel düzenekle hayvanı kaldırdığını, sonra da ayakta dururken yorulmasın diye altına sap balyaları koyduğunu anlattı.

Yaklaşık yarım saat içerisinde yemini yedirip, suyunu da içirdikten sonra düzenekle indirerek hayvanı yatırdığını dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle bunu yaşatacağım. Bir haftadır bu şekilde besliyorum. Böyle olmasına çok üzülüyorum. Elimden geleni yapıyorum, inşallah tekrar eski sağlığına kavuşur. Tekrar veterineri getirdim, tedavisini de aksatmıyorum. Veteriner 'yaşarsa yaşar' diyor. O da bir şey diyemiyor. Birkaç tosunun arasında kaldığı için böyle oldu. 'Lif kopmuş olabilir diyorlar' ama bacaklarını düzeltiyor, çekiyor. İnşallah düzelecek."

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:04
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