Ay yüzeyinde okyanus keşfedildi

Bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu ay yüzeyinde 200 milyon yıllık bir magma okyanusu keşfetti.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Maxime Maurice, önceki çalışmalarda da magma okyanusuna dair çeşitli kanıtlar bulunduğunu vurguladı. Maurice, "Bu senaryonun önemli sonuçlarından bir tanesi olan erken ay çok sıcaktı. Hatta kayalıklı mantosunu eritecek ve bizim magma denizi dediğimiz şeyi oluşturacak kadar sıcaktı." ifadelerini kullandı.

Ay'daki ilkel magma okyanusu fikrinin geniş ölçüde kabul edildiğini, katılaşma sürecinin net olarak belli olmadığını ifade eden Maurice, önceki modellerde bunun çok hızlı ve on milyonlarca yılda gerçekleştiğinin düşünüldüğünü kaydetti.