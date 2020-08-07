  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

"Ay yıldız" mimarili cami ibadete açıldı

Sivas'ta belediye ve hayırseverler tarafından yaptırılan Ayyıldızlı Cami'de cuma namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:59:48 -
"Ay yıldız" mimarili cami ibadete açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yapımına 2017 yılında başlanan ve "ay yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin açılışı yapıldı.

Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında, belediye ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yaptırılan 7 bin metrekare kapalı alana kurulu "ay yıldız" şeklindeki camide cuma namazı kılındı.

Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği caminin açılışını Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü gerçekleştirdi.

Vali Ayhan, böylesine güzel bir caminin açılışı yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Allah'ın en sevdiği ve en hoşlandığı yerler Allah'ın mescitleridir. Bugün de Sivas'ımızda güzel bir cami, güzel bir mescidin açılışını yapıyoruz. Bunun birçok anlamı da var. Nasıl İstanbul denince Ayasofya Camii, Ankara denince Kocatepe Camii akla geliyorsa, Sivas denince de Ulu Cami'miz ve bundan sonra da Ayyıldızlı Cami'miz akla gelecek. Bu caminin yapılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın, bizzat imarını yaptığı ve ilk taşını elleriyle yerleştirdiği Kuba Mescidi ile başlayan İslam medeniyetindeki cami ve mescit geleneği, her dönemde inancımızın ve sosyal hayatımızın merkezinde yer almıştır." dedi.

Camilerde minarelerin tevhidin sembolü, ezanların şehadetin temeli, mihrap, kürsü ve minberlerin hak ve hakikatin sesi, safların huzur ve güvenin teminatı olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları söyledi:

"İnancımızda ve Türk İslam geleneğinde böylesine önemli bir yere sahip olan camilerimiz, müminleri bir araya getiren, birliğin, kardeşliğin, tek yürek olmanın sembolüdür. Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde Fatih'in emaneti olan Ayasofya Camii'nin 86 yıllık esaretine son verilmiş ve milletimizin yüreğinde kanayan bir yara olan Ayasofya hasreti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla vuslata ermiştir. Bu kavuşmanın sevincini yaşadığımız şu günlerde Sultanşehir Sivas'ımızda hem işlevselliği, hem de mimarisiyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan Ayyıldızlı Camii'nin ibadete açılması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir."

Konuşmaların ardından cami ibadete açılarak cuma namazı kılındı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamer Karadağlı'dan Azerbaycan açıklaması
Gündem

Tamer Karadağlı'dan Azerbaycan açıklaması

Oyuncu Tamer Karadağlı, "Beni bu yaştan sonra almazlar ama alsalardı Azerbaycan için gönüllü askerlik yapardım." ifadelerini kullandı. ..
Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?
Eğitim

Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?

Üniversitelerin açılış tarihi corona virüsü sürecinde birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Uzaktan eğitim mi olacak sorularının ..
Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular
Gündem

Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular

Türkiye, Libya ve Malta arasında yapılan görüşmenin ardından ülkeler tarafından ortak bir açıklama yayımlandı.
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı