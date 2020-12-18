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Teknoloji Ay üzerinden örnek getiren üçüncü ülke belli oldu
Teknoloji

Ay üzerinden örnek getiren üçüncü ülke belli oldu

ABD ve Rusya'nın ardıudan dünyanın uydusu Aydan örnek getiren üçüncü ülke belli oldu. Change-5 sondası, bu sabah erken saatlerde Aydan aldığı taş örneklerini Dünyaya getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 08:40:00 - 2020-12-18 08:47:02
Ay üzerinden örnek getiren üçüncü ülke belli oldu

Çin'in insansız uzay aracında bulunan Change-5 sondası, 24 Kasımda yola çıkarak Ayın daha önce ziyaret edilmemiş bölgesinden taş örnekleri topladı. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Aydan taş örnekleri alan kapsülün İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin kuzeyinde yer alan Siziwang Banner'a, sabah saatlerinde iniş yaptığını ifade etti. Adını antik Çin ay tanrıçasından alan sonda, ilk olarak 24 Kasım'da yola çıktı ve 1 Aralık'ta, Ayın Oceanus Procellarum veya "Fırtınalar Okyanusu" olarak bilinen bir ovasına indi. NASA, Ay'ın yüzeinde yer alan bu büyük karanlık noktanın, eski bir magma denizini yaratan dev bir kozmik etkiden kaynaklanan bir yara izi olabileceğini belirtti. Ayın bu bölgesinden alınan örneklerin, ayın kökenleri ve temelleri hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacağı açıklandı.

ABD ve Rusya örnek getirmişti

ABD,1969'dan 1972'ye kadar altı uçuşta 12 astronotu Aya indirerek 382 kg kaya ve toprak getirmişti. Rusya o zamanki resmi ismiyle Sovyetler Birliği, 1970'lerde üç başarılı robotik numune getirme görevi gerçekleştirdi. Bu görevlerden sonuncusu Luna 24, 1976'da 170.1 gram örnek getirmişti. Çin ise Aydan örnek getiren üçüncü ülke oldu.

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