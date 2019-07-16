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Ay tutulması Temmuz 2019 ne zaman?

Ay tutulması ne zaman? vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Az rastlanır doğa olayları ülkemizde yoğun ilgi görüyor. 16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece ise parçalı yani kısmi Ay Tutulması yaşanacak. Parçalı Ay Tutulması tüm Türkiye’den takip edilebilecek. Şimdiden 16 Temmuz Ay tutulması ne zaman saat kaçta? araştırılmaya başladı. İşte ay tutulmasına ilişkin merak edilenler...

16 Temmuz 2019 Salı 14:24
Ay tutulması Temmuz 2019 ne zaman?

Ay tutulması ne zaman? vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Az rastlanır doğa olayları ülkemizde yoğun ilgi görüyor. 16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece ise parçalı yani kısmi Ay Tutulması yaşanacak. Parçalı Ay Tutulması tüm Türkiye’den takip edilebilecek. Şimdiden 16 Temmuz Ay tutulması ne zaman saat kaçta? araştırılmaya başladı. İşte ay tutulmasına ilişkin merak edilenler...

Ay tutulması ne zaman?

TM Dijital Haber Merkezi’nden Gökhan Ertaş’ın özel haberine göre, tamamı ülkemizden gözlenebilecek olan kısmi (parçalı) Ay tutulması, 16-17 Temmuz 2019 gecesi Türkiye Saati ile 21.43 – 03.18 saatleri arasında gerçekleşecek ve Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümü Dünya’nın tam gölge konisinin içerisinde kalacak.

Parçalı ay tutulması nasıl izlenir?

Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek olan parçalı Ay tutulması, Güney yönünde, Türkiye saati ile 21:43:53'te yarı-gölge konisine girmesi ile başlayacak. 23:01:43'te tam bölge konisine giren Ay, 00:30:43'te tutulmanın ortasında olacak. Daha sonra sırasıyla 01:59:39'da tam gölge konisinden, 03:17:36'da da yarı-gölge konisinden çıkacak ve tutulma sona erecek. Ay, Dünya'nın tam gölge konisinden 2 saat 57 dakika 56 saniye, yarı-gölge konisinden ise 5 saat 33 dakika 43 saniye sürede geçecek.

Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek olan parçalı Ay tutulmasını görmek için herhangi bir ekipman kullanmaya gerek yok ancak gözlemciler bu hadiseyi daha yakından takip etmek için dürbün veya teleskoplar kullanabilir.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:24
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