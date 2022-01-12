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Kadın - Aile Ay çöreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Ay çöreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Puf puf ay çöreği nasıl yapılır. İşte kolay tarif...

Yeniakit Publisher
2022-01-12 09:58:00 - 2022-01-12 10:01:38
Ay çöreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Ay çöreği tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay kaşığı mahlep
  • 1 adet damla sakızı
  • 1 paket maya
  • 125 gram tereyağı
  • Aldığı kadar un

İç harcı için:

  • 1 adet yumurtanın akı
  • 1 su bardağı ceviz
  • 1 çay bardağı damla çikolata
  • 1 çay bardağı Antep fıstığı
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 kahve fincanı meyve şekerlemesi
  • 2 çorba kasığı kakao
  • 3-4 adet portakal kabuğu şekerlemesi
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • Yarım kahve fincanı süt
  • 1,5 su bardağı kakaolu kek

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 çay bardağı file badem

Ayçöreği tarifi (Kakaolu) nasıl yapılır?

Hamur için yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yumurta, süt, toz şeker, mahlep, damla sakızı ve instant mayayı koyup karıştırın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edip yoğurun. Yoğurma kabının ağzını hamurun mayalanması için kapatın ve 3-4 saat dinlendirin. İç malzeme için ufalanmış kek, yumurta akı, süt, ceviz, damla çikolata, Antep fıstığı, kakao, toz şeker, granül meyve şekerlemesi, tarçın ve portakal kabuğu şekerlemesini derin bir kapta karıştırın. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde ince olacak şekilde açıp bir ucuna 1 tatlı kaşığı dolusu iç harç koyun. Önce rulo yapın, daha sonra ay şekli verip yağlanmış ve unlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamur ve iç harç bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Ay çöreklerinin üzerine yumurta sarısı sürüp file fındık ve file badem serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...

 

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