  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
New York’ta kritik görüşme! Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi “ABD’de aşırı derecede sübvanse ediliyor” Macron’dan Elon Musk çıkışı! Fransa’da Epstein depremi! Diplomat hakkında savcılık harekete geçti Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür Dünya Antalya’da buluşacak! Murat Kurum’dan COP31 mesajı Cezaevleri raporu TBMM’de! E tipi cezaevleri için geri sayım başladı CHP'nin Meclis'teki kürsü işgaline siyasilerden peş peşe tepkiler ABD üslerinde alarm yükseldi: Uydu görüntülerinde askeri yığınak Türkiye 2500 DEAŞ’lı vatandaşını Irak’tan istedi mi? Irak Adalet Bakanı cevapladı... Her dinden insana sordu! Sadece Müslümanlar kabul etmedi: Bin dolara dininizi değiştirir misiniz?
Ekonomi Ay boyu fiyatı sabit olacak! Tarım Kredi'de Ramazan'da kıyma indirimi
Ekonomi

Ay boyu fiyatı sabit olacak! Tarım Kredi'de Ramazan'da kıyma indirimi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ay boyu fiyatı sabit olacak! Tarım Kredi'de Ramazan'da kıyma indirimi

Tarım Kredi KOOP Market'ler, ramazan ayı sonuna kadar donuk kıyma ürünlerini indirimli ve sabit fiyatlarla satışa sunacak.

Tarım Kredi'den yapılan açıklamaya göre, KOOP Market, donuk kıyma ürünüyle perakende sektöründe güçlü bir konum hedefliyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak tercih edilen donuk et ürünleri, sağlıklı, kullanışlı ve uzun raf ömrüne sahip yapısıyla öne çıkıyor.

KOOP Market'te yer alacak donuk kıyma ürünleri, Et ve Süt Kurumunun (ESK) yüksek hijyen ve kalite standartlarına sahip tesislerinde üretiliyor. Soğuk zincir korunarak tüketiciye ulaştırılan ürünler, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir alternatif sunuyor.

Uygun fiyatlarla tüketiciye sunulacak ürünler, 14 Şubat Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelindeki tüm KOOP Marketlerde satışta olacak.

Tarım Kredi'nin kendi tesislerinde ürettiği 400 gramlık donuk kıyma 194 liradan, ESK ile yapılan işbirliği kapsamında temin edilen 1 kilogramlık donuk kıyma da ramazan ayı boyunca 485 liradan sabit fiyatla tüketiciyle buluşacak.

 

"Soğuk zinciri kırmadan tüketicilerimizle buluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Tarım Kredi ve ESK işbirliğinin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu bildirdi.

Kozan, söz konusu işbirliğiyle önemli bir adım attıklarını belirterek, "Tüketicimizin ürünlere kesintisiz erişimini sağlamak adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve mağazalarımıza haftada en az iki kez ürün sevkiyatı gerçekleştireceğiz. Piyasanın en uygun fiyatlarıyla sunduğumuz donuk kıyma ürünündeki bu uygulama, ramazan ayıyla sınırlı kalmayarak yıl boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.

KOOP Market olarak ürünleri en uygun koşullarda tüketiciye sunma prensibiyle hareket ettiklerini aktaran Kozan, şöyle devam etti:

"Sayılı marketimizde satışa sunduğumuz ESK donuk kıyma ürününü, tüketicilerimizden gelen yüksek talebi değerlendirerek tüm şubelerimizde satışa sunmak için harekete geçtik. ESK'nin farklı illerdeki tesislerinde yüksek hijyen standartlarında üretilen bu ürünleri soğuk zinciri kırmadan tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde gerek tüketicinin beğendiği bu uygulamayı daha ileri taşımak, gerekse tüketiciye sağlıklı ve güvenilir et ürünlerini sunmak adına bu işbirliğine imza attık."

 

"Temel gıda ürünlerinde fiyat artışı öngörmüyoruz"

Kozan, güçlü stoklarla tüketicilerin memnun olacağı bir uygulamayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, tüketicilerin, bir yıllık raf ömrü olan donuk kıyma ürününü güvenle alarak kullanabileceğini ve uzun süre saklayabileceğini ifade etti.

Ramazan ayında yalnızca et ürünlerinde değil, tüm temel gıda kategorilerinde de kampanya hazırlıkları içinde olduklarını belirten Kozan, KOOP Market olarak ürünleri doğrudan çiftçiden temin ettiklerini ve Tarım Kredi bünyesindeki modern et, süt, bakliyat ve yağ fabrikalarında işleyerek aracı olmadan tüketiciye ulaştırdıklarını bildirdi.

Kozan, bu modelle hem ülke ekonomisine hem de tüketici bütçesine katkı sağlamayı ve enflasyonla mücadeleye destek olmayı hedeflediklerini aktardı.

Türkiye genelindeki satış noktalarını artırmaya devam ettiklerinin bilgisini veren Kozan, ramazanda temel gıda ürünlerinde fiyat artışı öngörmediklerini kaydetti.

ŞOK’ta Ramazan öncesi fırsat! 100 üründe indirim kampanyası
ŞOK’ta Ramazan öncesi fırsat! 100 üründe indirim kampanyası

Ekonomi

ŞOK’ta Ramazan öncesi fırsat! 100 üründe indirim kampanyası

ABD'den Bangladeş'e tarife indirimi
ABD'den Bangladeş'e tarife indirimi

Dünya

ABD'den Bangladeş'e tarife indirimi

AJet’ten gökyüzünde Ramazan bereketi: İç hat uçuşlarında yüzde 20 indirim fırsatı!
AJet’ten gökyüzünde Ramazan bereketi: İç hat uçuşlarında yüzde 20 indirim fırsatı!

Ekonomi

AJet’ten gökyüzünde Ramazan bereketi: İç hat uçuşlarında yüzde 20 indirim fırsatı!

Servise giden kazanacak! Nissan Türkiye’den bakım ve aksesuar indirimi
Servise giden kazanacak! Nissan Türkiye’den bakım ve aksesuar indirimi

Otomotiv

Servise giden kazanacak! Nissan Türkiye’den bakım ve aksesuar indirimi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...
Siyaset

"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması sonrası CHP Genel Başkanı Özel'in Saraçhane'de "Alın bunu bu..
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede
Gündem

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede

Türkiye siyasetinde ve yargı camiasında ismi en çok konuşulan figürlerden biri olan Akın Gürlek, 11 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Cumhurbaşka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23