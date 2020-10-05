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Aktüel Axis İstanbul'dan da hediye çarkı dönmeye başlıyor
Aktüel

Axis İstanbul'dan da hediye çarkı dönmeye başlıyor

Axis İstanbul AVM, 5-30 Ekim'de hafta içi her gün, gün içinde toplamda 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine "Çarkıfelek Kampanyası" ile sürpriz hediyeler sunacak

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:45:46 -
Axis İstanbul'dan da hediye çarkı dönmeye başlıyor

İSTANBUL (AA) - Axis İstanbul AVM, "Çarkıfelek Kampanyası" ile ziyaretçilerinin alışverişlerini daha kazançlı hale getirmeyi amaçlıyor.

Axis İstanbul AVM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan kampanya, 30 Ekim'e kadar hafta içi her gün 12.00 ila 20.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Aynı gün içerisinde en fazla bir katılım hakkı bulunan ve toplamda 250 TL ve üzeri alışveriş yapan Axis İstanbul ziyaretçileri için geçerli olan hediye çarkı, sürpriz hediyeler için dönecek.

Hediyelerin ve katılımın sınırlı olduğu etkinlik, Axis İstanbul AVM'nin birinci katında gerçekleşecek.

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