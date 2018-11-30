Axess Mobil ve ZUBİZU güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Axess Mobil kullanıcıları, Akbank kartları ile kendilerine özel sunulan ZUBİZU kampanya ve ayrıcalıklarından yararlanabilecek.

Akbank'ın açıklamasına göre, Axess Mobil ile ZUBİZU, Akbank kart sahiplerine özel kampanyalar ve ayrıcalıklar sunabilmek için güçlerini birleştirdi.

Bu kapsamda, Axess, Wings ve Neo kart sahipleri, Axess Mobil uygulaması ile ZUBİZU'nun 500'den fazla marka ve 12 binden fazla satış noktasında sağladığı ayrıcalıklardan yararlanabilecek. Bu ayrıcalıkların yanı sıra, Axess Mobil kullanıcıları için Aralık sonuna kadar seçili ZUBİZU kampanyalarındaki indirim iki kat değerli olacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, kullanıcılarına zengin ayrıcalıklar sunan, iki farklı platformu bir araya getirerek Türkiye'de ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu iş birliği ile müşterilerimiz artık ZUBİZU ayrıcalıklarına Axess Mobil'den de ulaşabilecekler. Böylelikle harcama alışkanlıklarına göre müşterilerimize özel sunduğumuz kampanya dünyasını daha da zenginleştirdik. 7 milyonu aşkın kart müşterimizin ihtiyaçlarının tek bir yerden karşılanabileceği bir platform olma yolunda önemli bir adım attık. Bu iş birliğimizin Axess Mobil için yepyeni bir dönemin habercisi olduğunu söyleyebiliriz. Yeniliklerden haberdar olmak için herkesi Axess Mobil'i takip etmeye davet ediyoruz".

- "Çok daha geniş kitlelere kanalla ulaşma imkanı yakaladık"

Doğuş Müşteri Sistemleri Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kaplan, ZUBİZU ile bugüne dek 3 milyona yaklaşan üyelerini 500'e yakın markalarında 10 bini aşkın kampanya ile buluşturduklarını bildirdi.

Üyelerinin hem en son trendleri takip ettiğini hem de hayatlarını kolaylaştıracak kampanya ve içeriklere ulaşarak en seçkin restoran ve markalarında anında indirimlerden faydalandıklarını aktaran Kaplan, şu bilgileri verdi.

"Şimdi de bir ilki gerçekleştirerek Akbank ile yaptığımız bu uzun soluklu iş birliğiyle çok daha geniş kitlelere yeni bir kanal ile ulaşma imkanı elde ettik. Birlikte yol almaktan büyük mutluluk duyduğumuz Akbank ile Axess Mobil kullanıcılarına ZUBİZU uygulamasındaki ayrıcalıkları sağlamanın yanı sıra belirli dönemlerde özel kampanyalar da üreteceğiz. Bugünden itibaren kullanıcılar ZUBİZU tekliflerine hem ZUBİZU hem de Axess Mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecekler."

Kampanyalardan yararlanmak için kullanıcıların Axess Mobil'den "eşleştirme" yapması gerekiyor. Kampanya kapsamında Axess Mobil üzerinden eşleştirme yapan müşterilerin ödeme noktasında uygulamayı açarak yan çevirip QR kodunu göstermeleri yeterli olacak.



