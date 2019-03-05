Avusturyalı Edlinger’in tespiti! Sağcılar ve Siyonistler Müslüman düşmanı

Avusturya’da Siyonist İsrail’le yakın ilişki kurulup ve antisemitizmle mücadele kararı alınırken, Türk ve Müslümanlara düşmanlığın tavan yapması aklı selim insanların tepkisini çekiyor...

Müslüman ve mülteci karşıtı, popülist söylemlerle iktidara gelen Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin, İsrail ile kurduğu iyi ilişkiler doğrultusunda açtığı “Yahudi karşıtlığı ile mücadele bayrağı” temelde aşırı sağcı hükümetin ırkçı ve popülist politikalarını örtbas etmek için başvurduğu bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

Avusturya’daki ırkçıların antisemitizmle mücadele maskesi altında Siyonist lobinin desteğini hedefledikleri, Başbakan Sebastian Kurz ile iyi ilişkiler içinde olan İsrail’in ise Avusturya üzerinden dünyaya, “İsrail eleştirisi antisemitizmdir” mesajı verdiği belirtiliyor.

Birbirlerini kullanıyorlar

Avusturya-Arap Toplumu Başkanı Fritz Edlinger, ırkçı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) 1950’li yıllarda eski Nazi görüşlü kişiler tarafından kurulduğunu, parti bünyesinde siyaset yapan birçok kişinin ırkçı ve antisemitik olduğunu anımsatarak, partinin İsrail’e yakınlaşarak uluslararası alanda kabul görmek istediğini söyledi.

Başta Avusturya olmak üzere Avrupa genelinde aşırı sağcı, sağ popülist siyasilerin son yıllarda yüksek sesle dillendirdikleri antisemitizmle mücadele sloganının samimiyetten uzak olduğuna dikkati çeken Edlinger, “Aşırı sağcıların antisemitizmle mücadele söylemi kesinlikle inandırıcı değil. Müslümanlara, Türklere, Afrikalılara kaşı ırkçı tutum sergileyen birilerinin antisemitik olmadıklarını iddia etmeleri hiçbir şekilde tutarlı değil. Doğal olarak bunlar aslında ırkçıdırlar, Siyonistler de ırkçıdır. Bu iki kesimi ortak noktada buluşturan ise Müslüman düşmanlığıdır” görüşünü paylaştı.

Kötü Naziler değiliz imajı!

Georgetown Üniversitesinde kıdemli araştırmacı olan Siyaset Bilimci Dr. Farid Hafez de aşırı sağcı hükümet ve özellikle FPÖ’nün İsrail’e yakınlaşma çabasının ardında aşırı sağcıların ana akım siyasi parti olarak kabul görmek arzusu olduğunu dile getirdi. Hafez, Avrupa’da aşırı sağcı bütün partilerin İsrail ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştığına işaret ederek, “Aşırı sağcı partiler böylelikle ‘kötü Naziler’ olarak değil de uluslararası alanda tanınmış partiler olarak kabul görmek istiyorlar” dedi. Aşırı sağcı FPÖ’nün eski Genel Başkanı Jörg Haider’in İsrail’e girme yasağı olduğunu hatırlatan Hafez, son 10 yılda Avrupa genelinde aşırı sağcıların İsrail’e karşı tutumunun değiştiğini, çok sayıda aşırı sağcı siyasetçinin bu ülkeye ziyarette bulunduğunu anlattı. İsrail’in, Başbakan Kurz’un bu ülke yanlısı yaklaşımlarından fayda sağladığına değinen Hafez, “Örneğin Avusturya’nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı kapsamında düzenlediği Antisemitizm ve Antisiyonizm ile Mücadele Konferansı’yla dünyaya, İsrail’i ve siyonizmi eleştirmenin, antisemitizmle eşit olduğu mesajı verildi. Avrupa’da herkes böyle düşünmüyor bu tartışmalı bir konu” diye konuştu.