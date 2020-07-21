Avusturya'dan İslam düşmanlığı! Müslümanları fişleyecek

Yeşiller Partisi hükümetinin ve merkez sağ Halk Partisi'nin (ÖVP) ocak ayında açıkladığı hükümet programında, aşırı sağcı eski hükümet döneminde başlatılan Müslüman ve yabancı karşıtı politikalar sürdürülüyor.

Hükümet programında "antisemitizm, ırkçılık ve din motivasyonlu aşırıcılıkla mücadele" başlığı altında kurulması planlanan dokümantasyon merkezinin, hükümet ortağı ÖVP tarafından "yalnızca siyasal İslam ve Müslümanlara yönelik faaliyet göstereceği" açıklandı.

Entegrasyon Bakanlığı'nca hayata geçirilmek istenen dokümantasyon merkezinde, siyasal İslam’ın ne olduğuna ilişkin bir tanım yapılmadı.

Söz konusu merkezin hayata geçmesiyle, Müslümanlara tüm dernek, cami, kültürel faaliyetler yürütülen kurumları gözlem altına almayı planlayan hükümet, yapılacak çalışmalar doğrultusunda hangi kurumlarla iş birliği yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

Hükümetin, uzmanlardan oluşan bir heyetin başında bulunacağı dokümantasyon merkezi için yarım milyon avro bütçe ayırdığı bildirildi.

Müslümanlara ait bütün dernek, cami ve benzeri kuruluşları söz konusu merkez üzerinden gözetlemeyi planlayan hükümetin bu hamlesi, "Müslümanları potansiyel suçlu olarak gördüğü ve gözlem adı altında fişleme çalışması yapılacağı" yorumlarına neden oldu.