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Dünya Avusturya’da terör operasyonu mağduru 12 yaşındaki Mustafa yaşadıklarını unutamıyor
Dünya

Avusturya’da terör operasyonu mağduru 12 yaşındaki Mustafa yaşadıklarını unutamıyor

Avusturya’nın başkenti Viyana’da “terörle mücadele” bahanesiyle 30 Müslüman aktivist ve akademisyenin evine yapılan baskınlarda, bu kişilerin aile bireylerinde polisin başvurduğu orantısız şiddetin ciddi izleri kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:15:00 -
Avusturya’da terör operasyonu mağduru 12 yaşındaki Mustafa yaşadıklarını unutamıyor

Polis şiddeti mağdurlarından edinilen bilgilere göre, 10’un üzerinde çocuğun ciddi travmalar yaşadığı ve psikolojik destek aldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında, evlerine baskın yapılan 30 kişinin ise banka hesapları bloke edildiği için yaklaşık 2 aydır bu ailelerin ciddi ekonomik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

12 yaşındaki çocuk polisin hedefinde

12 yaşındaki Mustafa A, operasyon ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Mustafa, baskının gerçekleştirildiği gece annesinin yanında uyuduğunu belirterek, şiddetli bir gürültünün yanı sıra “Kimse kıpırdamasın, eller yukarı” gibi agresif bir ses tonunda bağrışmalar duyduğunu aktardı. Mustafa, daha sonra odasında duran ve kendisine silah doğrultan kişinin polis olduğunu fark ettiğini belirterek, şöyle devam etti: “Polis, elindeki telsizden dışarıya ‘hedef kişi görüldü’ dedi, ben de kendi kendime ‘hedef kişiden beni mi kastediyor?’ diye düşündüm. Hâlâ durumu tam olarak kavrayamamıştım. Odadaki polis yatağın altına, sağa sola bakınca bu sefer evimizde bir teröristin saklandığını, yatağın altında teröristin olduğunu düşündüm ve daha çok korktum.”

Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle psikoloğa gitmek zorunda kaldığını belirten Mustafa A, “Psikolog, yaşadıklarımı unutmam veya üstesinden gelebilmem için bana bazı metotlar öğretti, konuşmalar yaptık. Faydalı ve en iyi metotlar dahi olsa hâlâ yaşadıklarımı unutamıyorum” dedi.

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