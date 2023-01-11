Avusturya'da sahte doktor skandalı

Avusturya’nın Steiermark eyaletinde 61 yaşındaki bir kişinin sahte belgelerle açtığı muayenehanede, 6 yıldır çok sayıda hastayı muayene ettiği, aşı yaptığı ve küçük cerrahi müdahalelerde bulunduğu ortaya çıktı.

Steiermark Savcılığı Sözcüsü Hansjörg Bacher, basına yaptığı açıklamada, sahte doktor hakkında evrakta sahtecilik, kasıtlı yaralama, tıp eğitimi olmadan insanları muayene etmek suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bacher, söz konusu sahte doktorun Steiermark’ın Kitzeck kasabasında 6 yıldır muayenehanesinin bulunduğunu, burada yaklaşık 126 hastayı muayene ettiği, bu hastaların bazılarına yanlış tedavi uyguladığı, aşı yaptığı ve küçük cerrahi müdahalelerde bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Sahte doktorun yanlış tedavi uyguladığı 2 hastanın sağlık sorunları yaşadığını kaydeden Bacher, bir diğer hastanın ise hastaneye kaldırıldığını, tedavisinin burada devam ettiğini söyledi.

Bacher, çok sayıda kişinin şikayette bulunduğu sahte doktorun bu ayın sonunda, evrakta sahtecilik, tıbbi eğitimi olmadan hasta muayene etmek ve kasıtlı olarak insan yaralamak suçlarından hakim karşısına çıkacağını bildirdi.