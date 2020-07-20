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Aktüel

Avusturya’da otel odalarına giren tilki iki kişiyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 16:21:10 -
Avusturya’da otel odalarına giren tilki iki kişiyi yaraladı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın Karintiya (Karnten) eyaletinde otel odalarına balkondan giren tilki, biri çocuk iki kişiyi ısırarak yaraladı.

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Slovenya sınırına yakın Hermagor kasabasında tilki, gece geç saatte açık balkon kapısından bir otelin odasına girdi.

Tilki önce tatil için kasabada bulunan 50 yaşlarındaki Avusturyalıyı bacağından iki kere ısırdı. Daha sonra bu kişinin müdahalesiyle yan odanın balkonuna atlayan tilki, burada da 10 yaşındaki çocuğu dirsek ve bacağından ısırdı.

Tilkinin, otel sakinleri ve çocuğun yakınlarının müdahalesiyle odadan çıkartıldığı kaydedilen haberde, yaralıların çevredeki sağlık ocağında tedavi edildikleri bildirildi.

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