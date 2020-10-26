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Aktüel Avusturya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi
Aktüel

Avusturya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 19:43:57 -
Avusturya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto eden göstericiler, tepki amacıyla maskelerini yaktı.

Avusturya Devlet Tiyatrosu önünde toplanan göstericiler, "Korona (Kovid-19) diktatörlüğüne son", "Korkudan kazananlar kim" ve "Kovid-19 önlemlerine birlikte karşı duralım" yazılı pankartlar açtı.

Büyük çoğunluğunu aşırı sağcıların oluşturduğu grup, salgınla mücadele kapsamında en görünür önlem olan maskelerini tepki göstermek amacıyla yaktı.

İkinci dalganın Avrupa'da ciddi oranda etkili olmaya başladığı, günlük vaka ve ölüm sayılarının attığı bir dönemde göstericiler, ülkede uygulanan tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Kovid-19 önlemlerinin temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu savunan protestocular, olası aşı ve ilaçların virüsle mücadeleye katkısının olmayacağını, aksine uluslararası ilaç şirketlerini zenginleştirmekten öteye geçmeyeceğini ileri sürdü.

Göstericiler, iktidarın ikinci bir karantina için zemin hazırlığı içinde olduğuna dikkati çekerek, gösterilerin daha fazla katılımla gelecek haftalarda da sürdürülmesinin sosyal yaşamı sınırlayıcı olası bir karantinanın uygulanmasını önleyeceğini kaydetti.

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