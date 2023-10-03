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Dünya Avusturya'da köpeğin saldırdığı kadın öldü
Dünya

Avusturya'da köpeğin saldırdığı kadın öldü

Yeniakit Publisher
2023-10-03 16:37:00 -
Avusturya'da köpeğin saldırdığı kadın öldü

Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Perg kasabasında, 'American Staffordshire Terrier' cinsi bir köpeğin saldırdığı 60 yaşındaki Avusturyalı öldü.

Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Perg kasabasında, 'American Staffordshire Terrier' cinsi bir köpeğin saldırdığı 60 yaşındaki Avusturyalı öldü.

Polisin yaptığı yazılı basın açıklamasında, 60 yaşındaki Avusturyalı kadının, komşusunun köpeğinin saldırısına uğradığı, saldırı sonrasında kadının tanınmayacak hale geldiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "American Staffordshire Terrier" cinsi köpeğin, olayda kendini engellemeye çalışan sahibine de saldırarak yaraladığı belirtildi.
Yaralı köpek sahibinin yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, saldırgan köpeğin belediye yetkilileri tarafından alındığı kaydedildi.

Bu arada ülke basınında yer alan haberlerde, saldırgan köpeğin "uyutulacağı" belirtildi.
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