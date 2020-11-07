Avusturya'da 'istihbarat' depremi!
Avusturya’da pazartesi günü düzenlenen terör saldırısı sonrası iç istihbarat servisinin Viyana başkanı görevden alındı.
Avusturya’nın başkenti Viyana'da pazartesi günü düzenlenen ve dört kişinin can verdiği saldırının faturası istihbarata kesildi.
Viyana Eyaleti Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Erich Zwettler görevden alındı.
Kararı, Viyana Eyalet Polisi Başkanı Gerhard Pürstl düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna duyurdu. Zwettler'in kendi isteği üzerine görevden alındığını söyleyen Pürstl istihbarat şefinin "usulüne uygun bir inceleme ve aydınlatma yapılmasına" engel olmamak için bu yolu tercih ettiğini belirtti.