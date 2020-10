Avusturya’da Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil anıldı

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun: - “Ermeni teröristlerin gerçekleştirmiş olduğu bu menfur saldırı her ne kadar 45 yıl önce gerçekleşmiş olsa da Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği mensupları olarak çalışmakta olduğumuz ofislerde, koridorlarda, merdivenlerde bu olayın anısını her gün yaşadığımızı, bu kapsamda eli kanlı alçak teröristleri her gün nefretle andığımızı, lanetlediğimizi özellikle belirtmek isterim”