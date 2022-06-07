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Dünya Avusturya'da camiye İslamofobik saldırı
Dünya

Avusturya'da camiye İslamofobik saldırı

Avusturya'da bir caminin dış duvarına, ırkçı ve İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 10:19:00 -
Avusturya'da camiye İslamofobik saldırı

Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Sollenau'da bulunan Yeşil Cami yetkililerinin yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde kimliği belirsiz bir kişinin caminin bulunduğu araziye izinsiz şekilde girerek, dış duvarlara İslam karşıtı ve ırkçı ifadeler yazdığı belirtildi.

Açıklamada, İslam düşmanı saldırının en ağır şekilde kınandığı belirtilerek, bunun ülkedeki bütün Müslümanlara ve din özgürlüğüne yapıldığının altı çizildi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da saldırıyı en ağır şekilde kınadığını dile getirerek, emniyet güçlerinin olayı aydınlatmak için inceleme başlattıkları bilgisini paylaştı.

Ceyhun, yetkililerin saldırganı en kısa sürede yakalayacağı inancında olduğunu belirterek, "Umarım bu olay, Avusturya'da toplumsal huzuru bozan son ırkçı saldırı olur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert ise cami derneğine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunarak, saldırıya ilişkin inceleme yaptı.

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