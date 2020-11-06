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Dünya Avusturya’da camiler kapatılacak
Dünya

Avusturya’da camiler kapatılacak

Viyana’da 4 sivilin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra Avusturya hükümeti “radikal” camileri kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Münübe Yılmaz

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:21:00 -
Avusturya’da camiler kapatılacak

Münübe Yılmaz

Viyana’da 4 sivilin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin de yaralandığı saldırıdan sonra Avusturya hükümeti “radikal” camileri kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Geçtiğimiz hafta Viyana’da gerçekleştirilen ve 6 farklı noktayı hedef alan silahlı saldırıda polis tarafından vurulan saldırganın Irak Şam İslam Devleti (İŞİD) sempatizanı olduğunu tespit edilmişti. Avusturya İçişleri ve Entegrasyon Bakanlığı bugün verdiği karar ile önümüzdeki hafta Pazartesi günü ile birlikte “radikal” diye tanımladıkları camileri kapatacaklarını duyurdu. Ayrıntıların bugün yapılacak basın toplantısından sonra paylaşılacağı aktarıldı.

 

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