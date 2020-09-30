Avusturya’da artan ırkçılık ve nefret söylemi karşıtı etkinlik

VİYANA (AA) - Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ), Avusturya'nın başkenti Viyana'da başta dijital platformlar olmak üzere sosyal yaşamın birçok alanında Müslümanlara yönelik artan ırkçı saldırılar ve nefret içerikli paylaşımlara dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.

İGGÖ, şehrin önemli noktalarından İnsan Hakları Meydanı'nda, Müslümanlara ve yabancılara yönelik ırkçı, nefret içerikli ifadelerin yer aldığı "Dayanışma Duvarı" adı verilen platform oluşturdu.

Bir hafta süresince kent merkezinde sergilenecek platform, yabancıların ve Müslümanların dijital platformlar ile gündelik yaşamın birçok alanında maruz kaldıkları ırkçı hakaretleri daha görünür kılacak.

Ayrıca dayanışma duvarını ziyaret edenler söz konusu olumsuz ifadelerin üzerine ırkçılık karşıtı, dayanışma içerikli mesajlar yazabilecek.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, artan ırkçılık karşısında sessiz kalınmaması vurgulanarak, nefret söylemi ve ırkçılığın azaltılması için toplumun her kesiminden tepkilerin yükselmesi gerektiğine işaret edildi.

İGGÖ Başkanı Ümit Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya’da ırkçılığın çok ciddi bir sorun haline geldiğini belirterek, düzenlenen etkinlikle toplumu ırkçılık konusunda daha hassas olmaya davet ettiklerini söyledi.

Vural, ırkçı ve nefret söylemlerinin yer aldığı dayanışma duvarına da değinerek, "Dünyaya olumlu bir mesaj vermek isteyen, ırkçılığı yok etmek isteyen herkese davetimiz; bu olumsuz mesajları kendi mesajlarıyla kapatmaları, silemleri ve bu vesileyle dünyanın düzelmesi için bir katkı sağlamaları." dedi

- "Irkçılığa karşı sessizlik son bulmalı"

Avusturya’da Müslüman olarak yaşamanın geçmişe oranla çok daha zorlaşmaya başladığının altını çizen Vural, etkinlikte bu konuya ve ırkçılığa dikkati çekmek istediklerini belirtti. Vural, "Özellikle dış görünümleriyle Müslüman oldukları anlaşılan insanların yaşam şartlarının zorlaştığını ifade etmeye çalıştık. Siyasilere, toplumun bütün katmanlarına bu konuda (ırkçılık) sessizliğin son bulması gerektiğini, artık sözü olan herkesin sözünü gür sedayla ifade etmesi gerektiğini anlatmaya çalıştık." diye konuştu.

- Avusturyalı rahibeden Müslüman kadınlara destek

Etkinliğe katılan Avusturyalı Rahibe Beatrix Mayerhofer de sosyal yaşamın birçok alanında ırkçı ve nefret içerikli saldırılara maruz kalan Müslüman kadınlara destek olmak amacıyla etkinliğe katıldığını ifade etti.

Mayerhofer, "Bugün özellikle başörtülü Müslüman kadınların yanında olduğumu göstermek için başörtümle etkinliğe katıldım." dedi.