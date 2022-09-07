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Dünya Avusturya'da 2 bin avro asgari ücret talebi
Dünya

Avusturya'da 2 bin avro asgari ücret talebi

Avusturya Sendikalar Birliği Başkanı Wolfgang Katzian, bu yıl yapılacak görüşmelerde brüt 2 bin avro asgari ücret talep edeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 19:15:00 -
Avusturya'da 2 bin avro asgari ücret talebi

Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) Başkanı Wolfgang Katzian, bu yıl yapılacak görüşmelerde brüt 2 bin avro asgari ücret talep edeceklerini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden enflasyonun yüzde 10’lara yaklaştığı ülkede, artan hayat pahalılığı nedeniyle sendikalar asgari ücretin artırılmasını istiyor.

ÖGB Başkanı Katzian, basına yaptığı açıklamada, sendikaların daha önce brüt 1700 avro asgari ücret talebinde bulunduğunu ancak bu yılki gelişmeler ışığında 2 bin avro isteyeceklerini dile getirdi.

Ülkede asgari ücret, farklı iş sahalarına göre değişkenlik gösterirken, emekçilere en düşük brüt 1600 avro ödeme yapılıyor. Avusturya’da 12 aya ek olarak, Noel ve yaz tatillerinde de çalışanlara birer maaş prim veriliyor. Böylece çalışanlar bir yılda 14 maaş alıyor.

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