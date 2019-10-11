Avusturya Türkiye U21 maçı kaç kaç bitti? Ümit Milli Takım'ın maçı ne oldu?
Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 3. Grup maçında Avusturya U21 takımı ile Türkiye U21 ekibi karşı karşıya geldi. Peki, Avusturya Türkiye U21 maçı kaç kaç bitti?11 Ekim 2019 Cuma 23:33
Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 3. Grup maçında Avusturya U21 takımı ile Türkiye U21 ekibi karşı karşıya geldi. Peki, Avusturya Türkiye U21 maçı kaç kaç bitti?
Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 3. Grup mücadelesinde Avusturya U21 takımı Sonnenseestadion’da Türkiye’yi konuk etti. İşte, Avusturya Türkiye U21 maçının detayları…
MAÇ SONUCU: 3-0
Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. 10. dakikada Meister Avusturya'yı öne geçirdi.
32. dakikada Raguz farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Maçın skorunu ise 65. dakikada Lovric ilan etti: 3-0
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