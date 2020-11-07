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Dünya Avusturya camileri kapatacak
Dünya

Avusturya camileri kapatacak

Fransa’daki İslam provokasyonlarının ardından yaşanan saldırıların bir benzerinin Avusturya’da yaşanması sonrası Viyana yönetimine Müslümanlara baskı için bahane oldu...

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:10:00 -
Avusturya camileri kapatacak

Avusturya’da içişleri ve entegrasyon bakanlıklarının ‘radikal camilerin’ kapatılması talimatını verdiği açıklandı. Avusturya haber ajansı APA, hafta başında DEAŞ tarafından üstlenilen silahlı saldırıların ardından içişleri ve entegrasyon bakanlarının ‘radikal camilerin’ kapatılması talimatını verdiğini duyurdu. Ancak Avusturyalı yetkililerin “radikal” tabirine sığınarak istedikleri camileri kapatabilecekleri ileri sürüldü. Bu durum ülkedeki Müslümanları büyük endişeye sevketti.

2 Kasım’da Viyana’da 6 noktada düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı. Saldırıların zanlısı öldürülürken, kimliği 20 yaşındaki Kuzey Makedonya kökenli Kujtim Fejzulai olarak açıklanmıştı. Açıklamaya göre; hem Makedonya hem de Avusturya vatandaşı saldırgan, DEAŞ’a katılmak için Suriye’ye gitme girişiminde bulunduğu belirtilmişti.

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