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Dünya Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’dan Viyana saldırısına ilişkin açıklama
Dünya

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’dan Viyana saldırısına ilişkin açıklama

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkent Viyana’ya düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 08:47:00 -
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’dan Viyana saldırısına ilişkin açıklama

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın merkezinde akşam saatlerinde altı farklı noktayı hedef alan silahlı saldırılarda en az iki kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı. Ayrıca bir saldırgan da polis tarafından vurularak öldürüldü.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, olayı "iğrenç bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Kurz, "Cumhuriyetimiz zor saatler yaşıyor. Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlılıkla harekete geçecektir. Terör gözümüzü asla korkutamaz ve bu saldırıya var gücümüzle karşı çıkacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, en az bir saldırganın bulunması için geniş kapsamlı operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, kurbanlardan birinin olay yerinde, diğerinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

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Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar

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Yorumlar

Baki

terörü asla desteklemiyoruz, ama canın yanan nasıl cıyaklıyor bizim yıllardır canımız yanıyor, bunlardan tek ses duydunuz mu bunlar domuz yemiş domuzlardır, ben olsam kınamam sadece üzüldüğümü söylerim, batsın avrupa, batsın amerika kahrolsun israil başka söze gerek yok, bu tür olayları da asla desteklemiyoruz, zira olan garip gurabaya oluyor
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