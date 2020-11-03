Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’dan Viyana saldırısına ilişkin açıklama

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın merkezinde akşam saatlerinde altı farklı noktayı hedef alan silahlı saldırılarda en az iki kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı. Ayrıca bir saldırgan da polis tarafından vurularak öldürüldü.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, olayı "iğrenç bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Kurz, "Cumhuriyetimiz zor saatler yaşıyor. Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlılıkla harekete geçecektir. Terör gözümüzü asla korkutamaz ve bu saldırıya var gücümüzle karşı çıkacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, en az bir saldırganın bulunması için geniş kapsamlı operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, kurbanlardan birinin olay yerinde, diğerinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.