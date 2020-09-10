  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avusturalya'da "koala savaşı" eyalet hükümetini ikiye böldü
Aktüel

Avusturalya'da "koala savaşı" eyalet hükümetini ikiye böldü

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:03:46 -
Avusturalya'da "koala savaşı" eyalet hükümetini ikiye böldü

ANKARA (AA) - Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyalet hükümeti, kamuoyunda "koala savaşı" olarak adlandırılan, yaban hayatı koruma bölgeleriyle ilgili düzenleme nedeniyle ikiye bölündü.

Eyalet hükümetinde koalisyonun küçük ortağı Ulusal Parti, koala yaşam alanlarını daha iyi korumayı amaçlamak için oluşturduğu Eyalet Çevre Planlama Politikası'na (Sepp) desteğini çekeceğini bildirdi.

Planın mülk sahiplerine arazilerini nasıl yönetecekleri konusunda ağır koşullar dayattığını savunan Ulusal Parti Genel Başbakan Yardımcısı John Barilaro, koalisyon ortağı Liberal Parti ile ortaklıklarını sonlandıracaklarını açıkladı.

Barilaro, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bu programın koalaları korumak için değil, bölgeleri istimlak etmek, toprak sahiplerinin haklarına saldırmak için vesile olarak kullanılacağını düşünüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Ulusal Partinin düzenlemeye desteğini çekmesi halinde, Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian liderliğindeki Liberal Parti hükümeti mecliste azınlık konumuna düşecek.

Berejiklian geçen yıl aralıkta yasalaşan düzenlemeye desteklerini çekmeleri halinde hükümetteki Ulusal Parti mensubu bakanlarının görevden alınacağını uyarısına bulundu.

Liberal Partili siyasiler, Sepp kapsamındaki önlemlerin gerekli olduğunu ve toplum tarafından desteklendiğini savunurken, bazı çevreciler, mevcut politikanın hayvanları korumak için yeterli olmadığına işaret ediyor.

Avustralya'da geçen yıl yaşanan orman yangınlarında ülke genelinde 3 milyardan fazla hayvanın telef olduğu veya zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Haziran ayında yayımlanan bir araştırmada, 2050 yılına kadar acil önlem alınmazsa Yeni Güney Galler eyaletinde koala neslinin tükenebileceği uyarısı yapılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor
Dünya

İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini yazdı.

Skandal ses kaydı basına sızdı! CNN'in kirli yüzü gözler önüne serildi
Dünya

Skandal ses kaydı basına sızdı! CNN'in kirli yüzü gözler önüne serildi

CNN Başkanı Jeff Zucker'in, 2016 seçimleri öncesinde Donald Trump'ın avukatı Micheal Cohen'i arayarak, kendileri olmadan ABD Başkanı seçilem..
O mesajlara dikkat! Whatsapp'ın çökmesine neden oluyor
Teknoloji

O mesajlara dikkat! Whatsapp'ın çökmesine neden oluyor

WABetaInfo'nun aktardığı bir habere göre, dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta, uygulamanın çökmesine yol aç..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı