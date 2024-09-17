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Yaşam Avustralyalı turist köpek dehşeti yaşadı!
Yaşam

Avustralyalı turist köpek dehşeti yaşadı!

Yeniakit Publisher
2024-09-17 18:16:00 -
Avustralyalı turist köpek dehşeti yaşadı!

Ailesiyle birlikte Kapadokya'yı ziyaret eden Avustralyalı turist sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Kapadokya'da vadi yürüyüşü yapan Avustralyalı turist, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Tatil için Nevşehir'in Göreme beldesine gelen Richard Dearden, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını yakından görmek için ailesiyle vadi yürüyüşüne çıktı.

Uzundere Vadisi'nde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Dearden, yardım istediği turizmciler tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Dearden, gazetecilere, sabah kahvaltıdan önce doğa yürüyüşü yapmak istediklerini, kucağında bebeği, yanında eşi ve diğer çocuğu ile ilerlerken köpeğin saldırısına uğradığını belirtti.

Yaşadıklarının kendisinde şok etkisi oluşturduğunu dile getiren Dearden, "Otelden ayrılıp vadi yürüyüşüne gittik. Dört köpek oynuyordu, bir tanesi bir anda üzerime atlayıp ısırdı. Hiç agresif gözükmüyorlardı, ısıracağını tahmin etmemiştim. Ailemle birlikte geziyordum, bebeğim kucağımdaydı. Çocuğuma saldırmadığı için çok şanslıyız." dedi.

Dearden'e yardım eden turizmci Selim Coşkun da yaralandıktan sonra kendilerinden yardım isteyen turisti Nevşehir Devlet Hastanesine götürdüklerini anlattı.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Sokakta, başı boş köpek olamaz. Tabiiki köpekler bu bizden bu yabancı ayırımı yapmaz. Böyle vakalarda görevlerini yerine getirmeyen yani sahipsiz köpekleri toplayarak barınaklara yerleştirmeyen belediye başkanları haklarında davalar açılırsa bi zahmet görevlerini yapmaya mecbur kalırlar. Diğer taraftan belli cins ve büyüklükteki sahipli köpeklerin de ağızlık takmadan ve sahibi tarafından kontrol edecekleri yularlarının da olması şarttır
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