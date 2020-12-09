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Dünya Avustralya'dan Çin'e suçlama! Anlaşmanın altını oyuyor
Dünya

Avustralya'dan Çin'e suçlama! Anlaşmanın altını oyuyor

Avustralya Ticaret Bakanı Simon Birmingham, Çin'in Avustralya'dan ithal ettiği bazı ürünlere kısıtlama getirmesiyle iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) zarar verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:29:00 -
Avustralya'dan Çin'e suçlama! Anlaşmanın altını oyuyor

BBC'nin haberine göre, Çin'in son zamanlarda tahıl, et, şarap ve kereste dahil Avustralya'dan ithal ettiği ürünlere çeşitli nedenlerle kısıtlama getirmesi Canberra yönetiminin tepkisine neden oldu.

Ülkesinin en büyük ticaret ortağı olan Çin'in, bu hareketleriyle, iki ülke arasındaki "STA'nın altını oyduğunu" söyleyen Birmingham, Avustralya'yı hedef alan ayrımcı eylemleri gündeme taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Avustralya ile Çin arasında 2015'te imzalanan STA ile Çin, Avustralya hükümetinin en büyük ticari ortağı haline gelmişti.

Öte yandan, Çin, mayıstan bu yana Avustralya'dan yapılan tahıl, et ve süt ürünleri, kereste, pamuk ve kömür ithalatını art arda yaptırımlarla hedef almış, son zamanlarda ise yine bu ülkeden ithal ettiği şaraba yüzde 200 gümrük tarifesi uygulamıştı.

Son yıllarda Çin, Avustralya'yı Hong Kong ve Tayvan meselelerinde iç işlerine karışmakla itham ederken, Avustralya'nın da Çin'i kendi iç işlerine karışmakla suçladığı basına yansıyor.

Avustralya

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