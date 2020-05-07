  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Avustralya'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:43:20 -
Avustralya'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avustralya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Avustralya'dan alınan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindirildi.

Yolcular, otobüslerle karantinaya alınacakları İstanbul'daki yurtlara götürülecek.

Tahliye edilenleri taşıyacak otobüsün personelinin, maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı