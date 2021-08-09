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Dünya Avustralya'da timsah, askerleri yaraladı
Dünya

Avustralya'da timsah, askerleri yaraladı

Avustralya'da bir timsah, yüzmek için suya giren 2 askeri yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 22:29:00 -
Avustralya'da timsah, askerleri yaraladı

Avustralya'nın Cape York Yarımadası'nda bir timsah, yüzmek için suya giren 2 askeri yaraladı.

Olay, Cairns'in yaklaşık 800 kilometre kuzeyinde, Cape York Yarımadası'nda meydana geldi.

CNN International'ın haberine göre; Avustralya ordusundan iki asker, yüzmek için suya girdi. Askerlerden biri, bölgedeki bir timsah tarafından saldırıya uğrayarak başından ve göğsünden yaralandı. Bunun üzerine diğer asker, yaralanan meslektaşına yardım etmek istedi ancak yerel medyaya göre o da timsahın hedefi olarak kolundan ve bileğinden yaralandı.

Savunma Bakanlığı, durumlarının stabil olduğu bildirilen askerlerin görevde olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

Avustralya'da en fazla timsaha ev sahipliği yapan eyalet olan Kuzey Toprakları (Northern Territory) hükümetinden alınan verilere göre, ülkede vahşi doğada yaşayan, kuzey Avustralya'ya özgü 100 bin ila 200 bin arasında tuzlu su timsahı bulunuyor.

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