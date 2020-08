Avustralya’da Kovid-19’dan can kaybı 485’e yükseldi

MELBOURNE (AA) - Avustralya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla etkili olduğu Victoria eyaletinde 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 485’e çıktı.Son verilere göre Kovid-19’dan 13 kişinin öldüğü Victoria eyaletinde 182, can kaybı yaşanmayan diğer eyaletlerden Queensland ve Yeni Güney Galler’de 9'ar kişiye daha virüs teşhisi konulmasıyla, ülkedeki toplam vaka sayısı 20 bin 607’ye, ölü sayısı da 485’e yükseldi.Avustralya'da virüsten en fazla ölümün yaşandığı Victoria eyaletinde can kaybı 398'e çıkarken, son zamanlarda can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.Ülkede gerçekleştirilen 5 milyon 580 binden fazla testin sonucuna göre Kovid-19 yüzünden hastalanan Avustralyalılardan 18 bin 455’i sağlığına kavuştu. Yaklaşık 4 bin 700 aktif vakadan, 52'si yoğun bakımda olmak üzere 682 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.- Queensland eyaletinde kısıtlamalar geri geldiSon 24 saatte 9 kişinin Kovid-19’a yakalandığı Queensland eyaletinin başkenti Brisbane’de, salgının yayılmasını önlemek amacıyla bazı kısıtlamalar geri geldi.Bugünden itibaren Brisbane şehrinin yanı sıra Ipswich, Logan, Scenic Rim, Lockyer Valley, Somerset, Moreton ve Redlands kentlerinde yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında, evlere kabul edilecek ziyaretçi sayısı 10 kişiyle sınırlandırıldı.Öte yandan açık hava toplantılarının en fazla 10 kişiyle yapılmasına izin verildi. Kovid-19 güvenlik planı bulunan kafeler, restoranlar ve spor salonları kısıtlamalardan etkilenmeyecek.- Yeni Zelanda’da 6 kişi daha virüse yakalandıYeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tahlil edilen 12 binden fazla testin sonucuna göre 6 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.Ülkedeki toplam 111 aktif vakadan, 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 9’unun çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü açıklayan bakanlık, diğer aktif vakaların otellerde karantinada tutulduğunu kaydetti.Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland'da 3’üncü, ülkenin geri kalanında ise 2'nci seviyede uygulanan tedbirler, 26 Ağustos’a kadar yürürlükte kalacak.Ülkede Kovid-19’a yakalandığı belirlenen toplam 1671 kişiden 1538’i iyileşirken, 22 kişi hayatını kaybetti.