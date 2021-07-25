Avustralya’da Kovid-19’a yakalanan iki kişi daha hayatını kaybetti

NSW Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, eyaletin başkenti Sydney’de düzenlediği basın toplantısında, günlük vaka sayıları ve Kovid-19 kaynaklı can kayıplarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tam kapanmanın uygulandığı eyaletteki test sonuçlarına göre 141 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığını duyuran Başbakan Berejiklian, son 24 saatte iki kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölenlerden birinin önceden mevcut bir hastalığının bulunmadığını ve 30’lu yaşlarda olduğunu belirten Berejiklian, yaşamını yitiren diğer kadının 70’li yaşlarda olduğunu söyledi.

Öte yandan Sydney’de Kovid-19’un yayılmasını önlemek için 30 Temmuz’a kadar yürürlükteki tam kapanmanın kaldırılması amacıyla dün gösteri düzenleyen ve yer yer polisle çatışan binlerce göstericiden 57’sinin gözaltına alındığı açıklandı.

NSW Polisinden yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan göstericilerden ikisinin polis atlarına kötü muamelede bulunmakla, diğerlerinin de izinsiz gösteriye katılarak halk sağlığını tehlikeye atmakla suçlandığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19’un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den bu yana virüse yakalanan 33 bin 89 Avustralyalıdan 918’i hayatını kaybetti.

1983 aktif vakadan 35’i yoğun bakımda olmak üzere 176 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.