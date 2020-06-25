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Dünya

Avustralya'da ikinci dalga patlak verdi! Askerler sokağa indi

Avustralya'da esnetilen koronavirüs önlemlerinin ardından ikinci dalga patlak verdi. Ülkenin Victoria eyaletine bin asker sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:07:00 - 2020-06-25 16:11:30
Avustralya'da ikinci dalga patlak verdi! Askerler sokağa indi

Avustralya ordusu, ikinci dalga endişesi sebebiyle Victoria eyaletine karantina kurallarına uyulması için bin asker sevk etti.

Avustralya'yı koronavirüste ikinci dalga endişesi sardı.

Victoria eyaletinde Kovid-19 vakalarındaki yükseliş, eyaleti harekete geçirdi.

Bin asker sevk ettiler

AA'da yer alan habere göre, son bir haftada 28 yeni vaka tespit edilmesi üzerine Victoria Eyalet Hükümeti, Avustralya ordusundan yardım talep etti.

Virüsle mücadelede görev alacak yaklaşık 1000 kişilik askeri personel, eyalette karantina denetlemesi yapacak.

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