Avustralya'da Filistin'in tanıması için sunulan önerge Senato'dan geçemedi!
Avustralya'da Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanıması için Senato'ya sunulan önerge ikinci kez reddedildi.
Avustralya'da Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanıması için Senato'ya sunulan önerge ikinci kez reddedildi.
Avustralyalı senatör ve Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Mehreen Faruqi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Faruqi, Filistin Devleti'nin tanınması için sunduğu önergenin Senato'da yine kabul görmediğini duyurdu.
İktidardaki İşçi Partisi'ni önergeyi desteklememekle eleştiren Faruqi, "Filistin'deki soykırımı durdurmak için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulundu.
Faruqi, önergeye destek veren tek İşçi Partili Senatör Fatima Payman'a teşekkür etti.
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