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Dünya Avustralya'da dünyaca ünlü bazı marketler 'Avustralya Günü' kapsamında bir daha ürün satmayacak! Paylaşımı yaptı
Dünya

Avustralya'da dünyaca ünlü bazı marketler 'Avustralya Günü' kapsamında bir daha ürün satmayacak! Paylaşımı yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-12 20:30:00 - 2024-01-12 20:32:23
Avustralya'da dünyaca ünlü bazı marketler 'Avustralya Günü' kapsamında bir daha ürün satmayacak! Paylaşımı yaptı

Avustralya'da bazı süpermarket zincirlerinin "Avustralya Günü" kutlamaları için üretilen ürünleri satmayacağını açıklaması tartışmalara neden oldu. Hükümet açıkladı: Ürün satışında hizmet için son gelişmeleri bunlar kamuoyu ile paylaştılar

Avustralya'nın büyük süper market zincirlerinden Big W'yi de bünyesinde barındıran Woolworths ve Aldi "Avustralya Günü" kutlamaları için üretilmiş ürünleri satmayacağını açıkladı.

Muhalefet, marketleri boykot çağrısı yaptı

Süpermarketlerin 26 Ocak "Avustralya Günü" kutlamaları için üretilmiş, çoğu Avustralya bayrağını taşıyan giyim, oyuncak ve aksesuar gibi ürünlerin satılmayacağını duyurmasının üzerine, ana muhalefetteki Liberal Parti lideri Peter Dutton, kararı alan market zincirlerini boykot etmeye çağrısı yaptı.
9 News sitesinin haberine göre, Avustralya Tarım Bakanı Senatör Murray Watt ise Dutton'u Avustralya'da "kültür savaşını" körüklemekle suçladı.

İngilizlerin kıtaya ayak basarak katliamlara başladığı gün

Ülkede "Avustralya Günü" olarak kutlanan 26 Ocak, her yıl tartışmalara neden oluyor.

İlk Britanya filosunun 26 Ocak 1788'de kıtaya ayak basmasının ardından yerli halka yönelik büyük katliamlar ve kültürel soykırım yapıldığını savunan Aborjinler, bu tarihi "İstila Günü" şeklinde niteleyerek "Avustralya Günü" olarak kutlanmasına karşı çıkıyor.
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