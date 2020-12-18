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Aktüel Avustralya'da cansız bedenlerine ulaşılan yaşlı çiftin ölümü "terör" olarak nitelendirildi
Aktüel

Avustralya'da cansız bedenlerine ulaşılan yaşlı çiftin ölümü "terör" olarak nitelendirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:50:33 -
Avustralya'da cansız bedenlerine ulaşılan yaşlı çiftin ölümü "terör" olarak nitelendirildi

ANKARA (AA) - Avustralya'da detektifler, Queenslad eyaletinde polis tarafından dün öldürülen Somali kökenli Raghe Abdi’nin, "yaşlı bir çiftin ölümüne neden olduğunu" belirterek, olayı "terör vakası" şeklinde niteledi.

Queensland Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Tracy Linford, olaya ilişkin yaptığı açıklamada dün polislerin, kendilerine bıçakla saldırdığı gerekçesiyle otobanda vurarak öldürdükleri Somali kökenli Raghe Abdi’nin yaşadığı yerin yakınında bugün 86 ve 87 yaşlarındaki çiftin cansız bedeninin bulunduğunu belirtti.

Linford, olaya ilişkin detaylı bilgi vermezken cinayet dedektiflerinin Abdi’nin yaşlı çiftin evinde bulunduğuna yönelik kanıt bulduklarını aktardı.

Polis Komiseri Katarina Carrol da "aşırılık yanlılarının tek başına hareket ettiğini" belirterek, "Bunu, terör vakası olarak ilan etmenin dışında bir tercihimiz yoktu." ifadesini kullandı.

Polisten, Abdi’nin ölümüne ilişkin dün paylaşılan bir raporda, Somali kökenli Abdi'nin elinde bıçak olduğu, sözlü ve fiziksel saldırıda bulunarak polisleri tehdit ettiği kaydedilmişti.

Ayrıca raporda, 2019’da terör örgütü DEAŞ’a katılmak için Somali’ye gitmek istediği gerekçesiyle Abdi’nin terörle mücadele bürosu tarafından takip edildiği belirtilmişti.

Polislerin müdahalesi sırasında Abdi'nin bıçak çekmesi üzerine polisin silah kullanmak zorunda kaldığı savunulmuştu.

- "Polisin kendini aklama çabası"

Abdi'nin avukatı Terry O'Gorman ise Somalili gencin akıl sağlığının yerinde olmadığını, polisin uyarılarını anlayamadığını ve olayın kasıtlı olduğunu öne sürmüştü.

O’Gorman, olayın basına yansımasının ardından Abdi'nin DEAŞ sempatizanı olduğunun vurgulanmasını, polisin "kendisini aklama çabası" şeklinde değerlendirmişti.

Abdi’nin aşırılık yanlısı görüşlere sahip olduğuna dair yeterli kanıt bulunmadığını vurgulayan O’Gorman, polis tarafından öldürülen insanları karalamanın "acınacak bir durum" olduğunu ve bunun son bulması gerektiğini ifade etmişti.

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