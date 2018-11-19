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Avustralya'da balık avlarken 3 metrelik köpek balığının saldırısına uğradı

Zıpkınla balık avlarken köpek balığının saldırısına uğrayan genç bacağından ve kolundan yaralandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:41
Avustralya'da balık avlarken 3 metrelik köpek balığının saldırısına uğradı

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Darwin kentinin 970 kilometre doğusundaki Brombey Adası yakınlarında arkadaşlarıyla zıpkınla balık avlayan 17 yaşındaki ismi açıklanmayan kişi, 3 metre boyundaki köpek balığının saldırısına uğradı.

Denize açıldıkları tekneden yaklaşık 30 metre uzaklıkta gerçekleşen saldırıda genç, kolundan ve bacağından yaralandı.

Birlikte avlandıkları arkadaşı Joseph Smith tarafından kurtarılarak tekneye çıkartılan genç, ambulans uçakla Darwin Kraliyet Hastanesine kaldırıldı.

Gencin sağlık durumunun ağır olduğu, parçalanan kolunun tedavi edilmesine çalışıldığı öğrenildi.

SON 3 AYDAKİ SALDIRILARDA 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Queensland, Yeni Güney Galler, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi’nde son 3 aydaki köpek balığı saldırılarında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sıcaklıkların yükselmesiyle denize girenlerin sayısındaki artışa paralel çoğalan köpek balığı saldırılarına karşı sahilleri havadan ve denizden gözlemleyen güvenlik birimleri zaman zaman plajları kapatıyor.

Saldırı potansiyelinin yüksek olduğu plajların çevresine yerleştirilen ağlar ve köpek balıklarının profesyonel avcılar tarafından öldürülmesi, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekiyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:41
  1. Avustralya
  2. köpek balığı saldırısı
  3. Kuzey Bölgesi
  4. yaralı

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