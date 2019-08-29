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Avustralya'da Anadoluspor çeyrek finale çıktı

Türk takımı Anadoluspor, Avustralya Futbol Federasyonu Kupası'nda Adelaide Olympic FC takımını deplasmanda 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

29 Ağustos 2019 Perşembe 07:20
Avustralya'da Anadoluspor çeyrek finale çıktı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da Victoria Ulusal Premier Lig'de mücadele eden Türk takımı Anadoluspor (Hume City FC), Avustralya Futbol Federasyonu Kupası'nda (FFA Cup) Güney Avustralya Ulusal Premier Lig'deki Adelaide Olympic FC takımını deplasmanda 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

FFA Cup'ta tek maç üzerinden oynanan çeyrek finale yükselme maçında Anadoluspor ve Adelaide Olympic takımları Güney Avustralya'nın başkenti Adelaide'da VALO Futbol Merkezi'nde karşılaştı.

Victoria Ulusal Premier Lig’de finallere kalarak başarılı bir sezon geçiren Anadoluspor, 1-0 geriye düştüğü maçtan, Marko Deliç'in 32, 60 ve 71'inci dakikalarda kaydettiği gollerle 3-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Adelaide Olympic takımının golünü ise 23'üncü dakikada Mamadi Kamara kaydetti.

Bu sonucun ardından FFA Cup'ta Avustralya'nın ilk 8 takımı arasına girme başarısını elde eden Anadoluspor çeyrek finalde, Avustralya A Lig'in güçlü temsilcilerinden Central Coast Mariners takımıyla 18 Eylül'de kendi sahasında karşılaşacak.

- Anadoluspor 3 kulvarda emin adımlarla yürüyor

Anadoluspor'un basın sözcülerinden Bülent Yöndem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde final grubuna kalan, Dockerty Kupası'nı kazanan ve FFA Cup'ta çeyrek finale çıkan takımın, sezon başında belirlediği 3 hedefe de emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Dockerty Kupası'nı kazanmalarının ardından lig ve FFA Cup'a odaklandıklarını hatırlatan Yöndem, "Birinci hedef Dockerty Kupası'ydı onu aldık, ikinci hedef FFA Cup'ta gidebileceğimiz yere kadar gitmekti çeyrek finale çıktık, üçüncü hedefimiz Ulusal Lig'de de finallere kaldık. Bu Avustralya çapında büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.

Avustralya Türk toplumunu en iyi şekilde temsil ettiklerini dile getiren ve Central Coast Mariners karşısında taraftarları maça davet eden Yöndem, "Maçı kendi sahamızda oynayacağız bizim için büyük bir avantaj, kulüp için avantaj, böyle bir başarıyı elde ettiğimiz için seyirciler gelecek, onları bekliyoruz güzel bir maç olacak." şeklinde konuştu.

Melbourne'de yaşayan Türkler tarafından 1979 yılında kurulan ve bu sene 40'ıncı yılını geride bırakan Anadoluspor, 2015'te FFA Cup yarı finale maçında Avustralya A Lig takımlarından Melbourne Victory'e yenilerek kupaya veda etmişti. Halen Victoria Ulusal Premier Lig'i 6'ncı sırada tamamlayarak final grubundaki mücadelesine devam eden Anadoluspor, Victoria eyaletinde 110 yıllık tarihi olan Dockerty Kupası'nı müzesine götürmüştü.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 07:20
  1. Anadoluspor
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