Avustralya'da altın madeninde göçük meydana geldi
Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Eyalet polisi, Mount Clear bölgesindeki bir altın madeninin, yerel saatle 17.00 sularında çöktüğünü aktardı.
Olaya müdahale eden polis ve kurtarma ekipleri, madende güvenli bir alana sığınmayı başaran 29 işçiyi kurtardı.
Polis, güvenli alana ulaşamayan ve göçük altında mahsur kalan 2 işçiden birinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu kaydetti.
Çöken madenin altında kalan diğer işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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