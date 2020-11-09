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Teknoloji Avustralya'da 2 yeni memeli türü keşfedildi
Teknoloji

Avustralya'da 2 yeni memeli türü keşfedildi

Bilim insanları, Avustralya'da yürüttükleri bir çalışma sonucu 2 yeni memeli türü keşfettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 23:13:00 -
Avustralya'da 2 yeni memeli türü keşfedildi

Avustralya’nın en ünlü hayvanlarından biri olan uçan keselinin genetik yapısı üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştiren bilim insanları, bu türün aslında 3 farklı tür olduğunu tespit etti. Böylece araştırmacılar, 2 yeni memeli türü keşfetmiş oldu.

Konuya ilişikin değerlendirmelerde bulunan araştırmanın başyazarı James Cook Üniversitesi'nden Prof. Andrew Krockenberger, "Avustralya'nın biyolojik çeşitliliği artık çok daha zengin hale geldi" ifadelerini kullandı.

James Cook Üniversitesi, Ulusal Avustralya Üniversitesi, Canberra Üniversitesi ve CSIRO ortaklığında gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları, Scientific Reports isimli bilim dergisinde yayınlandı.

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