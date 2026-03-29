Avustralya yakıt krizine karşı harekete geçti! İki eyalette toplu taşıma bedava oldu
Avustralya yakıt krizine karşı harekete geçti! İki eyalette toplu taşıma bedava oldu

Avustralya yakıt krizine karşı harekete geçti! İki eyalette toplu taşıma bedava oldu

Avustralya’da küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmanın etkileri hissedilmeye başlandı. ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim, yakıt maliyetlerini artırırken bazı eyaletlerde dikkat çeken bir karar alındı.

Avustralya'nın iki eyaletinde ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşın artmasına yol açtığı yakıt maliyetleri ve tedarik riskleri sebebiyle toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu.

İKİ EYALETTE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

SBS News'ün haberine göre, artan yakıt fiyatları ve tedarik riskleri nedeniyle iki eyalette toplu taşıma hizmetleri geçici süreyle ücretsiz hale getirildi.

Victoria eyaletinde 1 Nisan itibarıyla tren, tramvay ve otobüsler bir ay boyunca ücretsiz olacak. Yetkililer, artan talebe karşılık verebilmek için binlerce ek sefer planladı.

Tasmania'da ise 30 Mart-30 Haziran tarihleri arasında otobüs ve feribot hizmetlerinden ücret alınmayacak.

 

"HAYAT PAHALILIĞI BASKISINI HAFİFLETMEK İSTİYORUZ"

Victoria Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, uygulamanın temel amacının vatandaşların üzerindeki mali yükü azaltmak olduğunu belirtti. Allan, ücretsiz ulaşım sayesinde özellikle yakıt harcamalarında önemli bir tasarruf sağlanacağını ifade etti.

TEDARİK ZİNCİRİNDE AKSAMA BAŞLADI

Ülkede yalnızca fiyat artışı değil, arz sorunları da dikkat çekiyor. Yüzlerce akaryakıt istasyonunda tedarik sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, tarım ve madencilik sektörlerinde teslimat gecikmeleri görülüyor.

Bu durum, enerji krizinin günlük yaşamın ötesine geçerek ekonomik faaliyetleri de etkilemeye başladığını ortaya koyuyor.

 

TÜM EYALETLER AYNI GÖRÜŞTE DEĞİL

Ancak uygulama ülke genelinde ortak bir politika haline gelmiş değil. Bazı eyalet yönetimleri benzer adımlar atmayacaklarını açıkladı.

New South Wales Ulaştırma Bakanı John Graham, krizin kısa vadeli olmadığını belirterek ücretsiz toplu taşıma uygulamasına sıcak bakmadıklarını söyledi.

Western Australia Başbakanı Roger Cook ise mevcut ulaşım ücretlerinin zaten düşük olduğunu ifade etti.

South Australia yönetimi de ücretsiz ulaşım yerine farklı hayat pahalılığı önlemlerine odaklanmayı tercih etti.

FEDERAL HÜKÜMETTEN "ÖNLEM ALIYORUZ" MESAJI

Anthony Albanese, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada hükümetin yükselen petrol fiyatlarına karşı "her türlü pratik önlemi" aldığını belirtti.

Küresel enerji krizinin etkilerinin Avustralya'ya kadar uzanması, yakıt fiyatlarındaki artışın yalnızca bölgesel değil, küresel bir sorun haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

