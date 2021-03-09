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Dünya Avustralya Sağlık Bakanı hastaneye kaldırıldı
Dünya

Avustralya Sağlık Bakanı hastaneye kaldırıldı

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt’un, enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 15:35:00 -
Avustralya Sağlık Bakanı hastaneye kaldırıldı

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

ABC News'daki habere göre, Avustralya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hunt'ın hafta sonu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı AstraZeneca aşısı olduğu ancak mevcut sağlık durumunun aşıyla bağlantılı olduğunun düşünülmediği kaydedildi.

Enfeksiyon şüphesiyle bir gece hastanede kalması beklenen Hunt'a antibiyotik tedavisinin başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık durumu nedeniyle izne ayrılan Hunt'ın en kısa zamanda iyileşeceğinin beklendiği ifade edildi.

Hunt, 7 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AstraZeneca aşısı olduğunu duyurmuştu.

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